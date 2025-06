Pascal Praud et vous - «Il n'existe plus aucune sérénité dans notre justice» en France, selon Gilbert Collard

La justice actuelle est critiquée par Gilbert Collard face à des décisions parfois influencées par des considérations idéologiques plutôt que par la réalité des faits, selon lui. "Il n'existe plus aucune sérénité dans notre justice", selon l'ancien eurodéputé. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un débat enflammé secoue actuellement le monde de la justice, mettant en lumière les tensions entre la vision du procureur général Rémy Heitz et la réalité du système judiciaire brandie par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Les propos du procureur ont suscité la réaction de Gilbert Collard dans Pascal Praud et vous. L'ancien député européen a remis en question la notion de sérénité au sein de l'appareil judiciaire.

"Quand le procureur général se mêle de la justice qui juge et non pas de la justice qui requiert, qui est la sienne, il parle de sérénité. Mais attendez, quelle sérénité ? La sérénité syndicale ? La sérénité politique ? La sérénité idéologique ? La sérénité médiatique ? La sérénité hiérarchique ? Quand on entend le procureur général, on a un discours qui est révélateur. Il n'existe plus aucune sérénité dans notre justice", a fustigé Gilbert Collard.

"C'est ce qui fait qu'on a des décisions qui sont parfois complètement aberrantes, parce qu'on est malheureusement parfois, je ne dis pas toujours, dans une justice crypto-idéologique. Voilà, ils n'osent pas le dire, mais c'est de l'idéologie. Par exemple, aujourd'hui, un détournement de biens sociaux est beaucoup plus grave qu'une agression" a-t-il ajouté.