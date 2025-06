Originaires de 18 pays à travers le monde, les danseuses du Moulin Rouge ont un quotidien bien rythmé. Romane Bollengier et Cyrielle Vié, deux danseuses expérimentées du célèbre cabaret, ont pris le temps de raconter les dessous de leur métier lors de l'émission "Pascal Praud et vous". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les danseuses du Moulin Rouge ont fait une surprise à l'équipe de l'émission "Pascal Praud et vous", ce vendredi 27 juin, en performant dans le studio. Deux d'entre elles en ont profité pour raconter les dessous de la vie d'une danseuse du Moulin Rouge. "Nous sommes quasiment toutes issus d'une formation de danse classique avec des bonnes notions de modern jazz contemporain pour se diversifier. Il y a également des critètes physiques qui sont pris en compte. Il faut faire, au moins, 1m75 pour les femmes et 1m85 pour les hommes", a déclaré Cyrielle Vié.

À lire aussi Pascal Praud et vous - Les danseuses du Moulin Rouge font irruption dans le studio !

"Il y a des parcours différents. Certaines vont rester un an, deux ans et il y en a qui vont faire toute leur carrière et qui vont rester 15 ans. Ça dépend vraiment des envies aussi du moment où elles commencent, si elles commencent assez jeune, elles peuvent rester un peu plus longtemps", a ajouté, de son côté, Romane Bollengier.

"Il y a deux spectacles par soir et nous sommes ouverts tous les jours de l'année, on ne ferme jamais. On danse 6 jours sur 7, moi, personnellement, je ne travaille pas le samedi. Nous sommes considérés comme des sportifs de haut niveau, il faut une bonne hygiène de vie, nous avons beaucoup de répétitions, il faut pouvoir tenir le rythme sachant que le deuxième spectacle se termine à 1h30", a ajouté la danseuse du Moulin Rouge. Le 10 juillet prochain, à 22h45, les ailes historiques du Moulin Rouge font faire leur retour sur le toit du célèbre cabaret français.

