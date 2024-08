Paris : un incendie se déclare dans un immeuble du 16e arrondissement et fait deux blessés

Un incendie s'est déclaré au 13e étage d'un immeuble, situé sur le quai Louis-Blériot dans le 16e arrondissement de Paris, le long de la Seine. Un impressionnant panache de fumée noire se dégageait d'un des appartements de cet imposant bâtiment de 14 étages. Selon une source policière, le sinistre, dont l'origine n'est pas encore connue, a fait deux blessés, dont l'un en urgence absolue, intoxiqué par les fumées.

Un périmètre de sécurité déployé, la circulation interrompue

Les pompiers ont été contactés aux alentours de 15 heures et ont dépêché une vingtaine de véhicules sur place. Aux alentours de 16h45, ils procédaient toujours à des mises en sécurité des habitants de l'immeuble et achevaient l'extinction des flammes. La route est fermée à la circulation entre le pont du Garigliano et le numéro 92 du quai Louis-Blériot, situé à quelques dizaines de mètres du pont Mirabeau. Un périmètre de sécurité a été déployé autour du lieu de l'incident.

Évacués par les soldats du feu, certains habitants de l'immeuble patientaient sur le trottoir de l'avenue de Versailles, située de l'autre côté du bâtiment, observant les pompiers s'affairer pour venir à bout du sinistre. Selon un de ces riverains, un départ de feu aurait déjà eu lieu dans l'appartement concerné il y a quelques jours, ce que les pompiers ne peuvent, pour l'heure, confirmer.