Deux blessés légers et deux personnes intoxiquées dans un incendie en plein coeur de Paris

Un incendie qui a débuté peu avant 14H00 samedi dans un immeuble d'habitation du 2e arrondissement de Paris a fait deux blessés légers et intoxiqués légèrement deux autres personnes, selon de premiers éléments de source policière.

"L'incendie proviendrait d'un commerce de tissu et s'est propagé par la cage d'escalier"

Le feu a pris dans un immeuble de cinq étages peu avant 14H00 dans le quartier du Sentier, a constaté l'AFP. Une épaisse fumée noire était visible au-dessus des toits en zinc, s'échappant du dernier étage de l'immeuble, avant que les flammes ne soient maîtrisées par les nombreux pompiers dépêchés sur place.

>> LIRE AUSSI - Au moins quatre morts dans deux incendies d'appartement à Paris

Le quartier a rapidement été bouclé par les forces de l'ordre, a constaté une journaliste de l'AFP. "L'incendie proviendrait d'un commerce de tissu et s'est propagé par la cage d'escalier et les combles jusqu'au toit terrasse", a précisé la source policière. "Une personne a été évacuée par échelle du 5e étage en urgence relative" et prise en charge avec trois autres personnes, dont une "en urgence relative" également, et deux autres "légèrement intoxiquées", selon la même source.

"J'étais au magasin de tissus juste à côté", explique à l'AFP David, 45 ans, un riverain sur place qui ne souhaite pas donner son patronyme. "C'est l'odeur qui nous a alertés, le feu s'est propagé en trois minutes. De ce que je sais, il y a quelqu'un qui habite au 5 étage de l'immeuble, j'espère qu'il a eu le temps de sortir." En pleurs, Sydney, une touriste américaines de 28 ans, qui ne souhaite pas non plus donner son nom de famille, semble paniquée. Elle a laissé son chien dans un hôtel juste derrière l'immeuble où l'incendie a débuté et ne peut donc le rejoindre. "Je suis terrifiée, il a fallu que je crie pour que la police me confirme que ce n'était pas mon hôtel" qui brûlait, dit-elle à l'AFP.

Elle reconnaît n'être "pas rassurée pour les JO" de Paris qui débutent dans moins d'une semaine. "Je n'entends que des drames à Paris", dit-elle, faisant allusion aux attaques au couteau ou à la voiture bélier qui ont touché la capitale depuis lundi.