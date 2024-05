«On a toujours une boule au ventre» : vive émotion à Lyon après une attaque au couteau dans le métro

Un Marocain de 27 ans atteint de troubles psychiatriques et sous le coup d'une OQTF a été interpellé et placé en garde à vue après une attaque au couteau qui a fait quatre blessés dans le métro de Lyon dimanche après-midi. Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide volontaire", a précisé le procureur de la République Thierry Dran. Pour les Lyonnais, le choc est encore palpable.

"C'est vraiment dans le quotidien de tous"

À la sortie de la bouche de métro, des traces de sang sont encore bien visibles. Les habitants du quartier n'en reviennent pas, comme Aurélien, 25 ans, qui vit à quelques pas du lieu de l'attaque. "Ça fait un petit peu peur de se dire qu'on habite ici et que ça se passe à 14 heures. Il y avait des gens autour à ce moment-là. Ça peut nous arriver à nous aussi. On se sent plus en sécurité au quotidien. On a toujours une boule au ventre", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une inquiétude ressentie également par Lamia. Cette quarantenaire est arrivée quelques minutes après l'interpellation du suspect. "J'ai vu des gens qui étaient debout, qui observaient une scène et j'ai vu pas mal de voitures de police. On ne peut pas s'imaginer qu'il puisse y avoir de l'insécurité ici. Je ne peux plus me dire que ça arrive uniquement dans d'autres villes. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment dans le quotidien de tous", détaille-t-elle.

Pas de piste terroriste pour l'instant

À quelques mètres de là, Sly, jeune homme de 27 ans, se promenait aux côtés de sa mère."On est censé être en sécurité quand on prend le métro et il se produit ce genre de choses. Je trouve ça très inquiétant. Je vais être beaucoup plus vigilant", raconte-t-il.

Selon une source policière, le suspect était connu des services de police pour détention de stupéfiants. La piste terroriste n'est pour l'instant pas privilégiée.