«L'insécurité est totale» : à Toulouse, les attaques au couteau sont en nette augmentation

Les attaques au couteau explosent sur le territoire. Cette semaine, à Poitiers, un mineur de 17 ans a été tué d'un coup de couteau à la gorge dans la nuit de mercredi à jeudi. À Toulouse, une dizaine d'attaques au couteau ont eu lieu rien qu'au mois d'avril. La mairie de la ville rose se dit préoccupée. Les Toulousains, eux, se protègent comme ils le peuvent.

Des agresseurs sous substances

C'était il y a quelques semaines et en pleine journée. Sonia, dans sa boulangerie du centre-ville, est menacée au couteau par une femme visiblement droguée. "J'ai une dame qui est rentrée dans le magasin et elle a sorti un couteau. Elle m'a dit 'toi, je vais te saigner'. Elle l'a sortie devant mon visage. C'est un traumatisme. On a des petites lames là pour couper le pain. Autant, vous dire que je préfère finir en garde à vue qu'aux urgences éventrées. L'insécurité est totale", déplore-t-elle.

Sonia est une victime collatérale des trafiquants de drogue et de leurs clients sous substances. Ils ont pour point commun le couteau comme moyen de défense, explique Cédric Politovic du syndicat Unité SGP Police. "On croise de plus en plus de trafiquants qui sont porteurs d'armes. Avant, ça finissait en coup de poing et maintenant, on sort vite le couteau. Ça fait plusieurs mois que la violence augmente à Toulouse donc sur toutes nos interventions, on doit faire plus attention qu'il y a quelques années", détaille-t-il.

Dans l'œil des autorités également, les vendeurs de cigarettes à la sauvette, régulièrement impliqués, eux aussi, dans des rixes à l'arme blanche.