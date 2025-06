Pascal Praud et vous - «Car-jacking», «mendicité agressive»... Un spécialiste du tourisme évoque l'insécurité à Paris

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Mathieu, patron d'une agence réceptive à Paris, déplore la situation du tourisme à Paris. Il dénonce une dégradation aux yeux de ses clients depuis une dizaine d'année. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Lors de l'émission "Pascal Praud et vous", Mathieu, à la tête d'une agence réceptive de voyages à Paris, a partagé son regard sur la situation de son secteur dans la capitale. Il a mis en lumière les témoignages de ses clients pour illustrer la dégradation de la sécurité à Paris.

"Les attaques qu'on subit parfois, entre l'aéroport Charles de Gaulle et les hôtels parisiens, de car-jacking et de voleurs qui vous cassent la vitre pendant qu'on est dans les bouchons du matin. Imaginez un couple d'Américains qui descend au Plaza ou au Ritz et qui est dans les bouchons le matin à 7h et qui est censé retourner dans sa suite à l'hôtel et qui finit au commissariat de Saint-Denis pour porter plainte parce qu'ils ont perdu les passeports, les bagages..."

"La situation est catastophique" à Paris

Les phénomènes de car-jacking ? "Je dirais au moins 7 ou 8 fois cette année. Uniquement pour mon activité, uniquement dans mon agence à moi. C'est terrible, parce que ce sont des clients qui sont traumatisés dans ces cas-là. Ils ont envie tout de suite d'écourter le séjour. Mais si ce n'est pas que ça, ce sont les pickpockets autour de la tour Eiffel, c'est la mendicité agressive à Montmartre, c'est le crack autour de la gare du Nord quand ils arrivent de Londres. Ça s'est dégradé très rapidement. Et il y a 25 ans, c'était super."

"La situation s'est tout doucement dégradé, la saleté de Paris, le manque de sécurité. Et depuis 10 ans, la dégradation s'est accélérée, à tout point de vue. Les grèves, les manifs, les émeutes, l'image de Paris... Vous savez, de plus en plus, les clients me demandent 'est-ce qu'on peut vous réserver aussi un agent de sécurité ? Vous vous rendez compte où on en est ?", a-t-il conclu.