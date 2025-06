Home-jacking, cambriolage... Attention à toutes ces informations que vous donnez involontairement

Article Suggestions

Le home-jacking, qui consistait auparavant à s'introduire chez les gens pour leur voler les clés de voiture, est devenue une méthode musclée et très traumatisante visant à séquestrer et à dépouiller les victimes chez elles. Des agressions à domicile de plus en plus fréquentes et qui sont souvent du fait des réseaux sociaux.