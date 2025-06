Nancy : un détenu s'évade d'un centre de soins sécurisé

Le parquet de Nancy a annoncé l'évasion d'un détenu dans la nuit de mardi à mercredi de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale après avoir "écarter les barreaux" de sa chambre. Ce dernier est "activement recherché" par les autorités. Le détenu en question purgeait une peine de trois ans d'emprisonnement pour "des faits de vol aggravé".

Un détenu s'est évadé dans la nuit de mardi à mercredi de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Nancy où il était pris en charge, a-t-on appris jeudi auprès de l'administration pénitentiaire et du parquet de la ville.

"Il est essentiellement connu pour des faits d'atteinte aux biens"

Le détenu "s'est évadé de l'UHSI" et est "activement recherché", a confirmé à l'AFP Clara Ziegler, procureure de la République adjointe de Nancy, confirmant une information de L'Est Républicain. L'homme était "libérable en janvier 2028" et avait été condamné en février par la cour d'appel de Metz à trois ans d'emprisonnement "pour des faits de vol aggravé" avec maintien en détention, a précisé la magistrate.

"Il est essentiellement connu pour des faits d'atteinte aux biens, mais également des infractions routières, des infractions d'outrage, usage de stupéfiants, violences" a-t-elle ajouté. Selon le journal local, le détenu, âgé de 30 ans, "est parvenu à écarter les barreaux" et a ensuite sauté par la fenêtre de sa chambre, au premier étage de l'établissement.