Un détenu de la prison de Bordeaux-Gradignan libéré par erreur à la place d'un autre

Un détenu condamné pour coups mortels a été libéré par erreur à Bordeaux à la place d’un autre au nom similaire. Une enquête est en cours pour retrouver ce prisonnier de 25 ans, toujours en fuite, malgré l’émission d’un mandat de recherche et d’un mandat d’arrêt européen.

Un détenu de 25 ans, condamné en novembre dernier pour coups mortels, a été libéré mercredi par erreur à la place d'un autre prisonnier au patronyme presque similaire, a fait savoir vendredi soir le parquet de Bordeaux, confirmant une information du journal Sud Ouest.

Ce détenu, qui devait purger "une peine de 10 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violences ayant entraîné la mort", commis en 2019, a été "indûment libéré par le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, en lieu et place d'un individu dont le nom était très proche", explique le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.

"Les moyens, nous les avons mis"

Une enquête judiciaire a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) pour déterminer les circonstances de sa libération et retrouver le détenu, toujours introuvable vendredi. Un mandat de recherche a été émis mercredi soir, de même qu'un mandat d'arrêt européen.

"Les faits pour lesquels le détenu libéré a été condamné étaient d'une évidente gravité. Il n'est toutefois pas identifié comme faisant partie du haut du spectre de la criminalité organisée", ajoute le magistrat, précisant que les recherches pour le retrouver "se poursuivaient très activement". Interrogé lors d'un point presse durant un déplacement au centre de rétention administrative de Metz vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré avoir "été saisi de ce cas, qui concerne aussi le ministre de la Justice".

"Les moyens, nous les avons mis. J'espère que cette erreur sera réparée le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.