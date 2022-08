Mulhouse : SOS Médecins suspend ses visites après l'agression au fusil à bille d'un praticien

L'antenne de SOS Médecins à Mulhouse dans le Haut-Rhin a interrompu toutes ses visites à domicile jusqu'à lundi matin, après l'agression de l'un de ses praticiens par le conjoint d'une patiente à laquelle il rendait visite samedi. "Nous exerçons notre droit de retrait et nous n'effectuerons plus de visite à domicile jusqu'à lundi 8 heures, en solidarité avec notre collègue", a expliqué à l'AFP Frédéric Tryniszewski, président de SOS Médecins 68.

Un de ses confrères intervenait dans le centre-ville de Mulhouse pour une visite à domicile, samedi en début d'après-midi, chez une patiente lorsqu'"il a été pris à partie par son conjoint qui lui reprochait son délai d'intervention", selon le récit du président de SOS Médecins 68.

Deux tirs sur la cuisse droite

L'homme a menacé de mort le médecin, lui intimant de "dégager". "Il est ensuite allé chercher un fusil à pompe qu'il a braqué devant le médecin, en réitérant ses menaces de mort", toujours selon le Dr Tryniszewski. Effrayé, le jeune praticien de 30 ans a décidé de quitter les lieux. "Après s'être retourné, il s'est fait tirer dessus à deux reprises sur la cuisse droite, avec une violente douleur", a décrit le président de SOS Médecins 68.

Le généraliste a alors appelé la police qui a rapidement interpellé le tireur et saisi l'arme, "un fusil à billes, réplique très fidèle d'un fusil à pompe", toujours selon le Dr Tryniszewski. Son confrère, a-t-il indiqué, "est particulièrement choqué" et présente "des hématomes". "Je condamne fermement l'agression inadmissible d'un médecin de SOS Médecins hier à Mulhouse, menacé de mort et blessé par des tirs lors d'une visite à domicile", a réagi le ministre de la Santé, dimanche sur Twitter.

L'agresseur, déjà connu de la justice

"Je lui adresse tout mon soutien, ainsi qu'à ses proches et à toutes les équipes", a poursuivi François Braun. Le jeune professionnel a déposé plainte, SOS Médecins 68 annonçant s'être porté partie civile. Déjà connu de la justice, l'agresseur présumé a été placé en garde à vue et sera présenté à un juge lundi en vue d'une comparution immédiate, a indiqué le parquet de Mulhouse à l'AFP.

Les consultations à la permanence mulhousienne de SOS Médecins demeurent cependant toujours possibles "pour ne pas prendre en otage la population", a tenu à préciser le Dr Tryniszewski. "Nous sommes parmi les derniers départements à assurer des visites à domicile, les soignants doivent être respectés", a-t-il encore souligné.