Mort de Justine Vayrac : les dernières zones d'ombre de l’enquête, après les aveux de Lucas

Justine Vayrac était portée disparue depuis la nuit du samedi 22 octobre. Rapidement, un homme de 21 ans est suspecté dans l'affaire de la jeune femme de 20 ans qui n'a plus donné de signes de vie depuis sa sortie de boite de nuit La Charrette, à Brive-la-Gaillarde. Ce jeudi, Lucas a avoué aux enquêteurs avoir violé et tué l'étudiante. Il a livré sa version des faits.

Que s'est-il passé ? Le procureur de la République de Limoges, Baptiste Porcher, a livré les derniers détails de l'enquête. Il a confirmé jeudi soir soir les aveux du jeune homme, ouvrier agricole de 21 ans. "Le mis en cause a reconnu avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'il venait d'avoir un rapport sexuel consenti", a déclaré Baptiste Porcher. "Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps."

Des coups portés avec une arme contondante ?

Le corps retrouvé par la suite est bel et bien celui de Justine Vayrac. De nombreuses traces de coups ont été retrouvées sur son visage, dont un porté avec une arme contondante. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de la victime et ainsi vérifier la version des faits de Lucas.

Le principal suspect a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Placé en détention provisoire, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.