Loiret : une femme tuée devant sa fille de quatre ans, son ex-compagnon placé en garde à vue

Une trentenaire a été tuée dimanche à Pannes (Loiret) et deux hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide, dont l'ex-compagnon de la victime, a-t-on appris du parquet de Montargis.

Tuée d'un coup de couteau dans le dos. La victime, âgée de 30 ans et mère de famille, a été poignardée à son domicile aux alentours de 7h30. Son agresseur s'est introduit chez elle en brisant une vitre, avant de la frapper plusieurs fois à mains nues et de lui porter "au moins un coup de couteau dans le dos qui serait à l'origine du décès", a expliqué le procureur de Montargis. L'homme a ensuite pris la fuite. La fille du couple, âgée de 4 ans, a assisté à la scène et a été hospitalisée.

Courte cavale. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dont l'ex-compagnon de la victime, âgé de 32 ans, soupçonné d'avoir commis le meurtre, selon le parquet. L'agresseur présumé s'est rendu dans la journée au domicile des parents de la victime, puis a "été mis en fuite" sans faire d'autres victimes, a précisé le parquet. Il a été interpellé vers 16 heures dans un hôtel à Nemours (Seine-et-Marne) par la brigade de recherches de Montargis et la section de recherches d'Orléans. L'un de ses proches, soupçonné de l'avoir conduit en voiture jusqu'à Nemours, a lui été placé en garde à vue pour recel de malfaiteur.

L'ex-compagnon de la victime avait déjà été condamné cet été à un an de prison dont six mois ferme, pour des violences à l'encontre de la jeune femme et était suivi dans le cadre de son sursis avec mise à l'épreuve.