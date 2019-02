Loi "anti-casseurs" : la permanence LR dégradée à Dijon

La permanence du parti Les Républicains de Dijon a été dégradée dans la nuit de jeudi à vendredi, avec bris de ses vitrines et inscriptions hostiles à la proposition de loi portée par ce parti contre les "casseurs".

Des inscriptions anarchistes. "Des jets de pavés ont brisé les vitrines du local et la façade a été taguée par des inscriptions anarchistes dont on sait que Dijon est un foyer actif depuis de longues années", dénonce le parti dans un communiqué. Sur la photo transmise on voit l'inscription "Loi anti-casseurs" avec le A cerclé, symbole anarchiste. Dénonçant des "actes inqualifiables", la fédération départementale a déposé plainte.

Les Républicains de Côte-d'Or portent plainte, leur permanence à Dijon a été vandalisée https://t.co/RVLISwJWRApic.twitter.com/81fRiqqw6S — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) 22 février 2019

Une proposition de loi controversée. L'Assemblée nationale a adopté très largement début février la proposition de loi LR "anticasseurs, controversée mais reprise par la majorité. En s'abstenant, cinquante députés LREM - un record - ont toutefois marqué leur refus des interdictions préventives de manifester.

Le texte retournera au Sénat le 12 mars pour une deuxième lecture, le gouvernement souhaitant une adoption définitive rapide dans le contexte de la crise des "gilets jaunes". Il a quelques jours, c'est un local du PCF à Vienne, en Isère, qui a fait l'objet d'inscriptions nazies.