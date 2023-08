Lisieux : deux jeunes interpellés après s'être introduits dans le collège où le principal est décédé

Deux jeunes ont été interpellés et ont reconnu s'être introduits vendredi dans le collège de Lisieux dans le Calvados où le principal de l'établissement a été retrouvé sans vie ce même jour, a annoncé mercredi le parquet de Caen. Agés de 17 et 19 ans, ces deux jeunes ont reconnu s'être introduits "en fracturant une porte" dans le collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Mais ils affirment "avoir quitté les lieux avant l'arrivée de Stéphane Vitel (le principal, NDLR), ce qui semble confirmé par l'exploitation du téléphone de l'un d'eux", selon le communiqué du parquet. Une première personne a été interpellée lundi soir et la seconde ce mercredi matin, a-t-on précisé de source proche du dossier.

Une information judiciaire ouverte ce mercredi

Samedi, le parquet de Lisieux avait fait état d'"une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège" mais il n'y avait "pas de désordre au sein de l'établissement". Une information judiciaire sera ouverte ce mercredi après-midi, selon le parquet. Ce dernier précise que le dossier a été transféré du parquet de Lisieux à celui de Caen, "seul parquet du département habilité à exercer l'action publique en ce qui concerne les mineurs", l'un des interpellés étant âgé de 17 ans.

L'autopsie du principal, pratiquée lundi, "n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle du décès", avait annoncé lundi le parquet de Lisieux.

Le principal s'apprêtait à partir en vacances

Vendredi vers 6 heures, Stéphane Vitel s'apprêtait à partir en vacances avec son épouse et leurs deux enfants lorsqu'il avait été informé du déclenchement d'une alarme anti-intrusion dans l'établissement qu'il dirigeait. Il avait fait un détour pour se rendre au collège où il était entré seul, laissant sa famille dans la voiture. Cette dernière étant inquiète de ne pas le voir revenir, sa fille était à son tour entrée dans l'établissement et l'avait retrouvé inanimé. Intervenus rapidement, les secours n'avaient pu le ranimer, la victime de 48 ans étant en arrêt cardiaque à leur arrivée.

Le procureur de la République de Caen et le directeur de la police judiciaire de Rouen tiendront une conférence de presse au palais de justice de Caen mercredi à 18h30, indique le communiqué du parquet.