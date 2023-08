Lisieux : le principal d'un collège retrouvé mort dans des conditions suspectes, l'émotion des habitants

L'émotion et le choc sont immenses à Lisieux, dans le Calvados. Stéphane Vitel, 48 ans, directeur d'un collège, a été retrouvé mort à l'intérieur de son établissement ce vendredi. Les circonstances de sa mort restent encore très floues. Les faits se sont déroulés vendredi matin, dans les murs du collège Pierre-Simon de Laplace. Stéphane Vitel et sa famille étaient alors sur la route des vacances quand l'alarme de l'établissement se déclenche.

Le principal averti sur son téléphone, fait demi tour pour vérifier que tout va bien. Quelques minutes plus tard, son épouse le retrouve inanimé dans les bureaux avec, assure-t-elle, une trace sur la tête. Agression mortelle ou accident ? L'enquête ouverte par la police judiciaire de Caen devra le démontrer.

Une personnalité locale "dévouée"

Stéphane Vitel était une personnalité locale très appréciée et dévouée. Joint cette nuit par Europe 1, le maire LR de Lisieux, Sébastien Leclerc, décrit un établissement sans histoire. "C'est un collège qui a été entièrement rénové, à côté de nos équipements sportifs. C'est un collège plutôt calme, à proximité du quartier prioritaire de la ville. Mais en tout cas, pas de problème particulier dans ce collège. Je pense que ce n'est pas forcément lié au quartier lui-même", décrit le maire de Lisieux.

Vendredi soir, des parents d'élèves se sont rassemblés pour déposer devant les portes du collège des fleurs et des bougies. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a envoyé ses pensées et son soutien à la famille et aux collègues de Stéphane Vitel. Une autopsie sera pratiquée dans la journée. La commune de Lisieux organisera un hommage public au principal, sans doute la semaine prochaine.