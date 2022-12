«L’homme que je défends a tué une petite fille» : ce jour où le corps de Maëlys a été retrouvé

PODCAST

"Je vous appelle parce que mon client souhaite être entendu." Après avoir obtenu de son client Nordahl Lelandais qu’il dévoile l’endroit où il a déposé Maëlys après des mois passés à nier son implication dans la disparition de la fillette, Alain Jakubowicz appelle immédiatement le juge d’instruction ce 12 février 2018. Les juges organisent dans la foulée un "déplacement sur les lieux" pour tenter de retrouver le corps de la fillette. En plein hiver, magistrats, policiers et journalistes se dirigent donc vers les Gorges de Chailles, un canyon dans le massif de la Chartreuse, guidés par celui que l’on sait désormais lié à la disparition de la fillette : Nordahl Lelandais.

A cause de la neige présente ce jour-là, les déplacements sont laborieux et les paysages méconnaissables par rapport au jour de la disparition de Maëlys, en plein mois d’août. Tous redoutent de repartir bredouilles. Dans le podcast "Le Coupable", produit par Spotify et Europe 1 Studio, Me Alain Jakubowicz décrit la tension présente à ce moment-là : "On n’a qu’une seule angoisse, c’est que Nordahl Lelandais mène tout le monde en bateau. C’est ce qu’on pense tous, parce que ça dure longtemps. Et si on ne retrouve pas le lieu, ça va être terrible…"

Puis, alors que le convoi commence à perdre espoir, Nordahl Lelandais reconnaît la petite voie qu’il a empruntée en août 2017. Comme le chemin est bloqué par la neige, il faut attendre l’arrivée d’une dameuse pour poursuivre les recherches. "Il est en laisse. Les gendarmes le tiennent. Et puis c’est un moment qui est très lourd, car on se dit qu’on va peut-être tomber sur les restes d’une petite fille", raconte encore l’avocat de la défense. Finalement, Nordahl Lelandais s’arrête : "c’est là", dit-il, complètement chamboulé.

A ce moment-là, expliquant que la nuit s’apprête à tomber, la juge d’instruction décide d’interrompre les recherches. Tandis que Nordahl Lelandais est renvoyé vers sa cellule en prison, Alain Jakubowicz, lui, redescend seul à pied. Il dit ressentir le besoin de souffler. Sur la route du retour, il croise simplement des gendarmes qui montent avec des chiens spécialisés dans la recherche de corps…

C’est une fois arrivé dans sa voiture avec sa collaboratrice Marine Régnier qu’il entend à la radio que le procureur de la République de Grenoble donne une conférence de presse devant la mairie. En arrivant sur place, il comprend. "Les journalistes me demandent : ‘vous êtes au courant?’ Tout le monde était au courant, sauf nous. On avait retrouvé les restes de Maëlys", détaille-t-il.

