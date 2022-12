5 années face à Nordahl Lelandais : écoutez le récit de Me Jakubowicz dans le podcast "Le Coupable"

PODCAST

Dans la nuit du 26 au 27 août 2017, Maëlys, une fillette de huit ans et demi, disparaît lors d’une réception donnée pour un mariage en Isère. Cinq suspects sont rapidement interpellés, parmi lesquels un certain Nordahl Lelandais, invité de dernière minute du marié, qui aurait parlé à Maëlys puis serait parti sans dire au revoir à personne. A l’époque, Me Alain Jakubowicz a 64 ans. L’avocat est à la tête d’un cabinet spécialisé en droit des affaires et en droit pénal, un professionnel réputé qui va devoir côtoyer pendant cinq ans l’homme le plus détesté de France.

"Mon métier, c’est de croire"

Pourquoi Alain Jakubowicz, un avocat expérimenté qui a souvent été aux côtés des victimes dans sa carrière, un homme de conviction qui s’est fixé comme ligne rouge de ne pas toucher aux dossiers criminels impliquant des enfants, accepte-il de défendre Nordahl Lelandais ? Et pourquoi, alors que les preuves s’accumulent petit à petit contre cet homme, ne lâche-t-il pas l’affaire ? C’est la question que l’on s’est tous posé en suivant l’affaire Maëlys, et celle qui lui est adressée par Noémie Schulz, chroniqueuse judiciaire depuis 10 ans, dans "Le Coupable", le nouveau podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio.

"C’est l’un des rôles historiques de l’avocat de défendre l’accusé du pire des crimes. Mais Alain Jakubowicz avait-il mesuré le poids du fardeau ? Avait-il anticipé les difficultés qui allaient s’amonceler ? Il va devoir subir le regard réprobateur des gens partout, au quotidien. Il s’est mis en danger", raconte son confrère et ami Me François Saint-Pierre.

"Et s’il me dit qu’il a tué l’enfant, qu’est-ce que je fais ?"

Au fil des mois puis des années, Alain Jakubowicz apprend à faire connaissance avec son client. Puis à gérer les éléments à charge qui s’accumulent contre lui. "Quel est mon rôle à moi, d’avocat ? Je reçois la parole et je l’oriente. En France, le mensonge n’est pas un délit. L’accusé ne prête pas serment sur la Bible. Tu as le droit de mentir. Mais il ne faut pas se faire prendre…", commente l’avocat pénaliste.

"Le Coupable" laisse entrevoir le conflit intérieur d’un homme tiraillé entre son sens du devoir professionnel et son sens moral personnel. Découvrez les pensées et les questionnements d’Alain Jakubowicz au fil de l’enquête, mais aussi de ses échanges privés avec son client, Nordahl Lelandais. A quel moment l’avocat pénaliste comprend-il l’enfer dans lequel il a mis les pieds ? A qui fait-il appel lorsque le fardeau se fait trop lourd ? Et quel éclairage son témoignage apporte-t-il sur le fonctionnement de la justice en France ?