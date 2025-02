Les obsèques du petit Emile auront lieu ce samedi

Vu pour la dernière fois le 8 juillet 2023, le petit Emile n'est jamais réapparu. Des ossements du jeune garçon ainsi que ces vêtements ont été retrouvés à proximité du lieu de sa disparition, neuf mois plus tard. Les obsèques de l'enfant se tiendront ce samedi 8 février à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var.

Il est venu le temps du recueillement. Les obsèques du petit Émile, disparu le 8 juillet 2023, se tiendront ce samedi 8 février à 10h00, en la basilique Sainte-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Cette célébration religieuse sera ouverte au public.

Dans un communiqué adressé aux médias français, la famille a renouvelé sa gratitude pour le soutien et la compassion apportés durant les longs mois de recherches et d'investigations. Elle a demandé toutefois que sa douleur soit respectée et que la cérémonie se déroule dans la plus grande dignité.

Les causes du décès sont toujours inconnues

Le petit Emile avait disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui ne compte que 25 habitants. Le jeune garçon était en vacances chez ses grands-parents et a été vu pour la dernière fois en fin d’après-midi. Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte le lendemain.

Après de nombreuses battues, fouilles et de multiples interrogatoires, l’enquête a été requalifiée à plusieurs reprises. Le 21 août 2023, une enquête judiciaire avait été ouverte pour faits criminels "d’enlèvement" et de "séquestration".

Neuf mois après la disparition du petit garçon de deux ans et demi, le 31 mars 2024, ce sont ces ossements qui ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernet par une randonneuse. Deux jours après, les vêtements que l’enfant portait le jour de sa disparition ont été retrouvés, non loin du lieu de découverte de son crâne. Pourtant, aucune piste ne s'est avérée concluante. À ce jour, les causes du décès du petit Émile restent inexpliquées.