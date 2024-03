Mort du petit Émile : comment expliquer la découverte de ses ossements près du Haut-Vernet ?

"Samedi, la gendarmerie nationale était informée de la découverte à proximité du hameau du Vernet d'ossements", correspondant à ceux "de l'enfant Emile Soleil". Voici les mots du procureur d'Aix-en-Provence qui mettent fin à tout espoir de retrouver le jeune garçon de 2 ans et demi en vie. Cette découverte tardive faite par un promeneur pose question, car la zone avait déjà été fouillée lors de différentes battues.

"On se pose tous des questions, on avait tendance à se regarder du coin de l'œil, et là cette tendance a augmenté", confie un habitant du hameau du Haut-Vernet, qui rappelle les grands moyens déployés pour retrouver le bambin. "Ce sera un soulagement quand on saura la fin de l'histoire, mais pour l'instant, c'est une très grosse pression", témoigne ce résident.

Les trois hypothèses évoquées par un criminologue

Toutefois, pour le moment, il n'y a aucune certitude quant à la présence de ces ossements sur un chemin de randonnée, convient Jean-Pierre Bouchard, docteur en psychologie et criminologie. Celui-ci évoque au micro d'Europe 1 différentes hypothèses qui peuvent expliquer cette découverte. D'abord, peut-être que "l'endroit très précis était particulièrement caché ou alors n'a pas été vu et réellement fouillé, même si les fouilleurs sont passés très près", s'interroge le criminologue.

"Deuxième hypothèse, ces éléments du corps ont bougé, soit par une intervention animale, car il arrive que les animaux traînent les ossements, soit par les intempéries, les pluies, la fonte de la neige qui a pu aussi faire bouger les choses", ajoute Jean-Pierre Bouchard. Enfin, "est-ce que, à l'époque des fouilles, ces éléments du petit Émile n'étaient pas là et ont été apportés là par un ou des humains après les fouilles, ce qui expliquerait qu'ils n'aient pas été retrouvés".

Ces trois hypothèses sont donc sur la table, mais "pour l'instant, on est certain de rien", tempère le criminologue qui attend le résultat de "l'autopsie sur les éléments retrouvés du petit Émile", qui sera "déterminant" pour la suite de l'enquête.