Mort du petit Émile : des vêtements du garçonnet retrouvés à proximité de ses ossements

Le mystère demeure sur la mort du petit Émile près du hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a indiqué mardi que des vêtements que le garçonnet portait le jour de sa disparition, le 8 juillet 2023, ont été retrouvés "en contrebas du chemin à environ 150 m du lieu de la découverte de son crâne". Dans le détail, il s'agit d'un t-shirt, des chaussures et une culotte, "éparpillés sur quelques dizaines de mètres".

"Ces seuls os ne permettent pas" de déterminer "la cause de la mort d'Emile"

Mais ces nouvelles découvertes ne permettent pas d'en dire plus sur la cause du décès du garçon de 2 ans et demi, tempère le procureur. "Aucun autre ossement n'a été découvert. Les premières analyses du crâne démontrent de petites fractures. Aucun traumatisme ante mortem n'a été observé (...) Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile", a déclaré le procureur.

Des traces de morsures, probablement d'origine animale selon lui, sont présentes sur le crâne, et une maxillaire s'est détachée. "L'aspect des os permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés à la météo pendant longtemps", a ajouté le procureur d'Aix-en-Provence.

>> Plus d'informations à suivre...