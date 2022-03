Le procès de «l'inconnu de la Poste» devant les assises de l'Ain

Côté accusé, Mamadou Diallo, 19 ans à l'époque, accusé d'être "l'inconnu de la Poste". Un garçon décrit comme doux et gentil par son entourage mais dont l'ADN a été retrouvé dans le bureau de poste. Lundi, il a reconnu le vol de l'argent mais a nié être l'auteur du meurtre. Durant cette première journée, il a beaucoup été question, de Gérald Thomassin, un acteur soupçonné pendant de longues années mais qui aujourd'hui a disparu.

"Tout partait sur des rumeurs"

Comme attendu, l'ombre de Gérald Thomassin a plané sur cette première journée d'audience. L'acteur de Le petit criminel a longtemps été soupçonné d'être l'auteur du meurtre. En effet, il habitait juste en face du bureau de poste et était décrit comme instable, alcoolique et parfois violent. Un profil de suspect idéal qu'est venu démonter à la barre le directeur d'enquête.

Aucun élément matériel n'a jamais pu prouver la culpabilité de l'acteur. Même Raymond Burgod, le père de la postière, ne croit plus aujourd'hui, à cette hypothèse : "À l'époque, je pensais que c'était lui mais j'ai vraiment changé d'avis. Le problème, c'est qu'il avait une attitude bizarre ce gars. Donc tout partait sur des rumeurs. Alors que cette personne n'a rien fait", raconte-t-il.

Mais Gérald Thomassin a aujourd'hui disparu, sans laisser de trace. C'est le grand absent de ce procès regrette Sylvie Noachovitch, l'avocate de Mamadou Diallo, seul dans le box des accusés et qu'elle décrit comme incapable d'un meurtre. "Mon client veut clamer son innocence et expliquer pourquoi il est innocent. C'est un non-violent, tout le monde le dit, il est gentil, adorable, doux, et les experts psychiatres ont rendu sur lui un rapport très favorable. Il n'a pas du tout le profil d'un coupable", juge-t-elle.

© Jean-Luc Boujon

Mamadou Diallo a lui aussi cherché lundi à se présenter comme le gendre idéal. Certes voleur, cela il l'admet, mais certainement pas meurtrier. Pourtant, c'est bien son ADN qui a été retrouvé dans le bureau de poste, mélangé à celui de la victime.