La femme poignardée par son ex à Hayange en février est décédée

La femme de 27 ans poignardée à plusieurs reprises en février en plein centre-ville de Hayange, en Moselle, est décédée et le principal suspect, son ex-amant, a été mis en examen pour meurtre aggravé et violences aggravées, a indiqué lundi le procureur de Metz.

Alexandra L. est décédée durant le week-end. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises, notamment au niveau du visage le 20 février par Iordan N., un Roumain de 39 ans. Un passant qui avait tenté de s'interposer avait lui aussi reçu des coups de couteau mais ses jours n'étaient pas en danger.

Le meurtrier présumé "remis aux autorités françaises et mis en examen"

Le meurtrier présumé avait ensuite fui en Italie. Il avait été arrêté le lendemain des faits à Milan suite à la diffusion d'un mandat d'arrêt européen. "Il a été remis aux autorités françaises et mis en examen dimanche par un magistrat messin pour meurtre aggravé et violences aggravées, puis placé en détention provisoire", a précisé le procureur, Yves Badorc.

Iordan N. a déjà été condamné à huit reprises au cours des dix dernières années pour vols aggravés et infractions à la circulation routière. Il avait été incarcéré pendant 18 mois entre 2016 et 2017.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait entretenu une relation sentimentale l'an dernier avec Alexandra L. alors que le conjoint de celle-ci était incarcéré. Fin septembre, à la libération du conjoint de la victime, celle-ci a souhaité mettre fin à sa relation avec Iordan N. et reprendre sa vie conjugale.

Le meurtrier présumé agressé par la victime

Le 5 novembre, dans le cadre d'une autre procédure, le tribunal correctionnel de Thionville avait condamné en comparution immédiate Alexandra L. et son conjoint pour des violences aggravées commises sur Iordan N.

Selon le parquet, "Madame Alexandra L. l'avait attiré à son domicile en lui indiquant que son conjoint était absent", et Iordan N. avait alors reçu "neuf coups de couteau dont trois dans le dos de la part du conjoint".

Suite à cette agression, Alexandra L. avait été condamnée à un an d'emprisonnement ferme et une interdiction d'entrer en contact avec Iordan N. pendant cinq ans. Son conjoint avait été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme et immédiatement incarcéré.