Jura : décès d'un patient après une possible erreur médicamenteuse

Un patient de 74 ans est décédé lundi après avoir été pris en charge à l'hôpital de Dole, dans le Jura, pour des problèmes cardiaques. Selon l'enquête, ouverte pour "homicide involontaire", le septuagénaire est décédé à cause d'"une erreur d'administration de médicament".

Une enquête du chef "d'homicide involontaire", confiée au commissariat de police de Dole, a été ouverte et "les investigations suivent leurs cours", a précisé la procureure de la République de Lons-le-Saunier, Julie Fergane.

"L'hypothèse d'une erreur d'administration de médicament" privilégiée

Le 26 février, un patient de 74 ans a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier Louis Pasteur. "Son état s'est rapidement détérioré" et il a été transféré vers l'unité de réanimation du CHU de Besançon, où il est décédé lundi, a précisé dans un communiqué la direction de l'hôpital de Dole, confirmant une information du journal Le Progrès.

"En l'état des investigations menées en interne, l'hypothèse d'une erreur d'administration de médicament par un personnel du service des urgences est privilégiée", selon l'établissement.

Selon Le Progrès, le septuagénaire souffrait de problèmes cardiaques et s'était rendu aux urgences en l'absence de son médecin traitant, car son coeur battait "un peu vite". "L'infirmière s'est trompée d'ampoule et a injecté un sédatif. Mon mari a fait un arrêt cardiaque et s'est retrouvé plongé dans le coma", s'est confiée l'épouse du défunt auprès du quotidien.

La direction de Louis-Pasteur a lancé une enquête administrative afin "d'établir les causes organisationnelles et les responsabilités individuelles à l'origine de cet événement grave". Cet "événement indésirable grave" a été signalé auprès de l'Agence Régionale de Santé, note le communiqué.