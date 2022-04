Incendie mortel de Saint-Laurent-de-la-Salanque: trois suspects en garde à vue

Quasiment un mois après l'incendie qui a coûté la vie à huit personnes à Saint-Laurent-de-la-Salanque, trois suspects ont été placés en garde à vue. Le procureur de la République de Perpignan a annoncé ces gardes à vue dans le cadre de l'enquête actuellement en cours sur les lieux du drame.

À la suite de cet incendie, survenu au cours de la nuit du 13 au 14 février, les corps de huit personnes, dont un bébé et un enfant de deux ans, avaient été retirés des décombres d'immeubles du centre de ce bourg de 10.000 habitants.

Une enquête difficile

Dès l'ouverture de l'enquête, celle-ci s'annonçait difficile en raison de l'état des lieux, très endommagé par l'incendie.

Les équipes de l'enquête ont été chargées de déterminer si l'incendie est d'origine accidentelle ou criminelle. Sur les lieux rendus très instables et périlleux, elles sont tenues de faire le tri entre les simples gravats et les indices, relier les témoignages qu'ils continuent de recueillir avec les éléments matériels, et les comparer, les vérifier. Les investigations seront notamment menées par les techniciens de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie venus en renfort de Pontoise, dans l'Oise.