Incendie meurtrier à Paris : que sait-on de la femme interpellée ?

La femme interpellée dans le cadre de l'enquête sur l'incendie probablement criminel qui a fait au moins dix morts dans la nuit de lundi à mardi dans l'ouest de Paris, présentait des "antécédents psychiatriques", a annoncé le procureur de Paris.

Dans quelles circonstances a-t-elle été identifiée ?

"Une personne qui habite l'immeuble a été interpellée. Il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques", a indiqué Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris lors d'un point presse près de l'endroit où l'incendie a eu lieu.

"Cette femme a été interpellée dans la rue immédiatement après l'incendie. Elle se trouve en garde à vue", a-t-il précisé. Elle a arrêté par des policiers de la BAC en face de l'immeuble. Le procureur de la République a ajouté qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort et des blessures" et confiée au premier district de police judiciaire de Paris. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, a été "arrêtée en état d'alcoolémie alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture", a indiqué une source policière.

Une dispute de voisinage à l'origine de son acte ?

En conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s'était disputée avec lui dans la soirée et la police s'était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une autre source policière. Un jeune couple du troisième étage explique avoir entendu "une dispute" vers 23 heures : "Au début, un homme a crié 'y'en a qui se lèvent tôt demain, y en a qui bossent tôt'. Il disait qu'il y avait de la musique, même si nous on n'entendait pas", raconte Clément.

"Un peu après", poursuit-il, "il y a eu un bruit d'assiette. Je suis allé regarder et il y avait une assiette avec des ustensiles par terre au milieu de la cour intérieure. Ensuite, j'ai entendu une dame dire quelque chose comme 'bouge pas, t'es mort' ou 'si tu bouges t'es mort'. Elle criait très fort, une voix de quelqu'un de pas bien intentionné". Selon une autre habitante de l'immeuble, certains l'ont entendu dire 'tu flamberas sale pompier' ou "quelque chose comme ça". La compagne de Clément, Nathalie, ajoute qu'après la dispute "paraît-il, mais on l'a pas vu, elle a mis des feuilles de papier sous sa porte [celle du voisin] et qu'elle les a allumées".

Au moins dix personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées dont une grièvement dans cet incendie d'une "incroyable violence" selon les pompiers qui ont mis six heures à maîtriser le feu et qui étaient toujours sur place, mardi midi.