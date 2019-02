Incendie mortel à Paris : une femme interpellée et placée en garde à vue

Une femme a été interpellée et placée en garde à vue mardi matin, après l'incendie meurtrier qui a ravagé un immeuble dans la nuit de lundi à mardi à Paris, a annoncé sur place le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, en communiquant un nouveau bilan alourdi à 8 morts.

Une femme interpellée. La suspect a été arrêtée par la brigade anti-criminalité (BAC) quelques minutes après le départ du feu qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés légers. "Une personne a été interpellée, c'est une femme, elle est actuellement en garde à vue", a-t-il déclaré, précisant qu'il s'agissait d'une "habitante" de l'immeuble.

Nicolas habite en face de l'immeuble ravagé par les flammes : "au début on a cru à une dispute, on entendait une femme crier très fort. C'était vers 1 heure. Elle criait, elle criait. Là, on est sortis et l'immeuble était déjà très en feu".

Enquête ouverte. Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" et confiée à la police judiciaire, a annoncé le parquet de Paris. Elle tentait de mettre le feu à une voiture puis à une poubelle. Elle ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales et a déclaré avoir eu un différend avec un voisin, selon une source policière interrogée par Europe 1.

30 blessés. En plus de tuer huit personnes, l'incendie a également fait 30 blessés dont six pompiers. Plus d'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence, à l'aide de grandes échelles notamment. Toutefois le "bilan pourrait encore s'alourdir car les opérations de reconnaissance n'ont pas encore eu lieu dans les derniers étages de l'immeuble, là où le feu était le plus violent", a expliqué le capitaine Clément Cognon, le porte-parole des pompiers sur place.