Après l'incendie dans l'Aude, "un travail de minutie commence"

INTERVIEW

Un incendie dans l'Aude a brûlé plus de 850 hectares ce week-end, faisant de lui le plus important de l'été. Le feu s'est en effet déclaré samedi vers 11 heures sur le terre-plein central de l'A61 entre les communes de Moux et de Foncouverte. Ce lundi, l'incendie était maitrisé par les pompiers, qui ont cependant maintenu un important dispositif de surveillance. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), était l'invité d'Europe Midi. Il est revenu sur le rôle crucial de ses pairs dans la suite des événements.

"L'incendie est fixé et ne dépassera pas son périmètre pour l'instant on l'espère. C'est extrêmement important de continuer cette surveillance active pour permettre d'éviter toute reprise du feu. Donc, les sapeurs-pompiers bataillent actuellement pour vérifier toutes les souches des arbres qui sont en train de se calciner et qui peuvent à tout moment permettre un redémarrage de l'incendie", a-t-il expliqué, précisant qu'il était nécessaire de rester vigilant.

"Des milliers d'hectares sauvés"

Eric Brocardi a également rendu hommage au travail des sapeurs-pompiers à pied d'œuvre sur le terrain depuis plus de 48 heures. "On parle des 850 hectares brûlés, mais les sapeurs-pompiers ainsi que toutes les autres forces qui concourent à la protection de l'environnement en ont sauvé des milliers d'autres. Et aujourd'hui, un travail de minutie commence et va permettre d'aller vers un feu totalement éteint", a-t-il poursuivi.

Quant à l'origine de l'incendie, qui serait selon les premiers éléments lié à un mégot de cigarette, le porte-parole des sapeurs-pompiers a dit laisser les services de gendarmerie se charger de l'enquête, mais a qualifié ce geste de "stupide". "S'il y a un départ de feu au bord de l'autoroute c'est qu'effectivement il y a un acte de négligence de la part des usagers qui jettent malencontreusement des mégots. Cela ne paraît pas grand chose, mais les appels d'air des voitures qui passent entraînent bel et bien un embrasement", a rappelé le soldat du feu.