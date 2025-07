«J'ai cru qu'on allait mourir» : à Marseille, les habitants sous le choc devant l'ampleur de l'incendie

Un violent incendie s’est déclenché mardi aux abords de Marseille, après un départ de feu sur l’autoroute A55. Attisé par de fortes rafales de vent, le brasier a parcouru en quelques heures 700 hectares, provoqué la fermeture de l’aéroport d’Aix-Marseille-Provence et entraîné le confinement de plusieurs habitants.

Un feu déclenché par un incendie de véhicule sur l'autoroute A55, parti en fin de matinée des Pennes-Mirabeau, localité limitrophe de la cité phocéenne, s'est rapidement propagé. En quelques heures, il a parcouru 700 hectares en direction de Marseille, entraînant à la mi-journée la fermeture de l'aéroport d'Aix Marseille Provence, et le confinement de la population située à proximité. 800 marins-pompiers de la ville et pompiers du département ont été mobilisés face à cet incendie ravageur.

"On commençait à ne plus pouvoir respirer"

Sous les rafales de vent, les cendres en suspension et une forte odeur de brûlé, Thérèse est venue s'abriter au gymnase de l'Estaque avec son fils et sa petite-fille. "J'ai tellement été choquée... Je me suis dit 'c'est cuit, on va mourir'. Et j'ai vu les flammes apparaître, j'ai cru qu'on allait mourir.. Les policiers nous ont fait sortir, on est montés à sept dans leur voiture", confie la retraitée, encore sous le choc.

Des scènes de panique ont également eu lieu autour de l'aéroport, témoigne cette Marseillaise qui accompagnait un ami à ce moment-là : "Mon ami a eu l'annulation de son vol. C'était vraiment impressionnant. Il y avait des feux de partout, il y avait les Canadairs. On commençait à ne plus pouvoir respirer."

Le feu pas encore fixé

Un incendie violent, attisé par de fortes rafales de vent, explique le maire de la ville, Benoît Payan. "Le feu a eu une progression à son paroxysme de 1.200 mètres par minute. On a même eu un saut de flamme de 300 mètres. Une brindille a parcouru 300 mètres en quelques secondes et est allée enflammer l'autre côté de l'autoroute", indique-t-il.

L'incendie "n'est pas encore fixé", mais si le vent faiblit, comme prévu et comme l'espèrent les pompiers, cela permettra de le fixer dans les prochaines heures. La circulation des trains à grande vitesse doit reprendre ce mercredi matin dans la cité phocéenne.