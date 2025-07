«C’est une désolation» : après les flammes, la sidération des habitants près de Narbonne

Près de Narbonne, dans l’Aude, plus de 2.000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée depuis lundi. Un incendie massif, attisé par le vent et la sécheresse, a contraint les habitants à évacuer en urgence. De retour chez eux ce mercredi, ils découvrent un paysage de cendres. Bouleversés, ils racontent la douleur de voir leur territoire ravagé.

Près de Narbonne, dans l'Aude, département touché par trois feux de forêt en une semaine, plus d'un millier de pompiers venus de toute la France continuent toujours à lutter contre un incendie qui a parcouru 2.000 hectares de forêt depuis lundi. Selon le préfet, ce feu progressait encore modérément en fin de journée mardi.

"Je n'arrive pas à réaliser"

À Prat de Cest, au sud-ouest de Narbonne, les habitants ont dû évacuer. Ce mercredi matin, ils sont rentrés chez eux mais sont toujours sous le choc. Car ici, il ne reste que des cendres et des arbres couchés et brûlés de l'autre côté de la route. Les flammes se sont arrêtées à seulement quelques mètres de la maison de Frédéric. "C'est des flammes de 50, 60, 70 mètres de haut qui se rapprochaient et moi j'étais avec une lance et j'arrosais tout le bas du ruisseau qui est proche de la maison... On a des grands pins dans notre allée, si jamais ils prennent feu, la maison prend feu", raconte-t-il.

Sa femme Martine est complètement bouleversée. "C'est horrible parce que moi je suis née ici. On est chez nous, c'est là où ça fait mal, je n'arrive pas à réaliser, je suis vidée", glisse-t-elle au micro d'Europe 1.

"Je suis d'ici, je suis née ici, je n'ai jamais eu ça"

Les habitants parlent du violent incendie de 1986, aussi passé tout près, mais pour Guilhaine, l'ampleur de celui-ci est inédit. "Je suis d'ici, je suis née ici, je n'ai jamais eu ça. C'est une désolation parce que moi j'étais petite, je me suis amusée dans ces pinèdes. À part l'allée qui est restée debout, tout le reste, c'est affreux, j'en suis malade", souffle-t-elle. Un millier de pompiers venus de toute la France et même de Roumanie sont toujours mobilisés ce mercredi.