Incendies dans le Sud : neuf pompiers ont été légèrement intoxiqués,  400 personnes évacuées

Un important incendie s'est déclaré ce lundi dans les environs de Narbonne, mobilisant près d'un millier de pompiers et bloquant la circulation sur l'autoroute A9. Depuis ce mardi matin, un nouvel incendie fait rage aux Pennes-Mirabeau, atteignant cet après-midi Marseille. Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers et marins-pompiers sont mobilisés.

Ce mardi 8 juillet est une journée noire pour le Sud-Est de la France, marqué par plusieurs incendies majeurs qui mobilisent des centaines de pompiers et provoquent d'importants dégâts dans les Bouches-du-Rhône, l’Hérault et l’Aude. À Marseille, un violent incendie parti des Pennes-Mirabeau a déjà ravagé près de 700 hectares. Le feu, attisé par un vent puissant, s’est rapidement propagé jusqu’aux abords du 16e arrondissement, provoquant l’évacuation de 400 personnes et la réquisition de trois gymnases.

L’aéroport Marseille-Provence a dû être temporairement fermé et le trafic ferroviaire reste perturbé. Neuf pompiers ont été légèrement blessés. Le maire Benoît Payan a appelé les habitants à rester confinés et à ne pas paniquer.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est arrivé ce soir au Centre d’incendie et de secours de Saint-Antoine pour coordonner la réponse des autorités. Au total, 720 sapeurs et marins-pompiers sont mobilisés, soutenus par plusieurs moyens aériens dont des Canadairs, un Dash et des hélicoptères bombardiers d’eau. Dans l’Hérault, un feu s’est déclaré entre Castelnau de Guers et Montagnac, déjà plus de 700 hectares ont été parcourus.

Les principales informations à retenir : Un incendie parti des Pennes-Mirabeau a atteint le nord-ouest de Marseille, ravageant près de 700 hectares.

L’aéroport Marseille-Provence a été temporairement fermé. Le trafic ferroviaire reste très perturbé au départ et à l’arrivée de Marseille, notamment vers l’ouest et le nord.

Bruno Retailleau est arrivé à Marseille

Le vent reste puissant, mais devrait baisser en intensité

Le Préfet des Bouches-du-Rhône est optimiste sur l'évolution de l'incendie

Cet incendie, en cours depuis lundi, a déjà ravagé plus de 2.000 hectares

Selon La Provence, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est arrivé au CIS de Saint-Antoine auprès des autorités chargées de gérer et de coordonner la lutte contre les incendies.

Reprise partielle du trafic aérien

Le trafic aérien a pu reprendre à partir de 21h30 pour "faire partir et arriver les avions prévus en fin de soirée, ainsi que quelques vols aux fins de régulation", a déclaré le service presse de l’aéroport aux journalistes du Monde.

Le point de la préfecture de l'Hérault sur l'incendie qui a débuté à Castelnau de Guers

"Le feu a déjà parcouru une distance de 3,5 km sur 700 ha (dont 400 ha de brûlés). L’action conjuguée des moyens terrestres et aériens permet de rétrécir les flancs et ralentir la progression de l’incendie qui ne menace plus l’autoroute. La circulation sur l’A9 est rétablie. Le bilan provisoire fait état de 220 caravanes sauvées et de 8 mas et domaines protégés. On peut en revanche craindre des dégâts sur les terrains agricoles (notamment les vignobles). Le préfet de l’Hérault tient à saluer l’action des 430 sapeurs pompiers encore mobilisés ce soir pour contenir l’incendie. 6 Canadairs vont continuer de travailler jusqu’à la tombé de la nuit. Aujourd’hui ce sont au total 750 soldats du feu qui étaient engagés pour protéger vos vies, vos biens et nos espaces naturels. 9 feux ce jours, dont 8 arrêtés au stade naissant. Merci à eux", peut-on lire sur le réseau social X du préfet de l'Hérault.

Trafic ferroviaire fortement perturbé ce mercredi

La SNCF a indiqué dans la soirée que le trafic ferroviaire à la gare de Marseille resterait "fortement perturbé" ce mercredi. "La gare de Marseille reste ouverte" et "des circulations sont assurées en trains régionaux vers Nice-Vintimille et Aix-Ville", précise le dernier point de situation communiqué à 19h30 mardi.

"Pensées pour les habitants"

Soutien à nos pompiers et forces engagés contre les incendies dans le Sud-Est dont Marseille, Narbonne et Les Pennes-Mirabeau. Pensées pour les blessés et tous les habitants.



Prudence et respect des consignes de sécurité pour faciliter l'accès des secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2025

9 pompiers légèrement blessés et 400 personnes évacuées

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a déclaré face à la presse que 9 pompiers avaient été légèrement blessés lors des multiples interventions depuis le départ de l'incendie. Il en a profité pour rappeler que 400 personnes au total ont été évacuées.

Le vent reste puissant, mais devrait baisser en intensité

Pour l'instant, le vent est encore assez puissant, mais il devrait baisser d'intensité en soirée avant de tomber complètement ce mercredi matin selon les prévisions des pompiers.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône est optimiste sur l'évolution de l'incendie

"On ne peut pas dire que la situation est figée. La situation est maîtrisée. Nous avons des moyens importants qui sont engagés. 9 moyens aériens sont actuellement engagés, dont 5 avions bombardiers d'eau, un Dash et 4 Canadairs. À terme, nous allons avoir 4 hélicoptères bombardiers d'eau", a rapporté Georges-François Leclerc, le Préfet des Bouches-du-Rhône.

720 sapeurs et marins-pompiers

720 sapeurs et marins-pompiers sont mobilisés et des renforts doivent encore arriver dans la soirée notamment de Lozère.

Benoit Payan appelle les habitants de Marseille à ne pas céder à la panique

"Je veux rester prudent. Je veux rassurer les Marseillais en leur rappelant que nous sommes présents pour eux. Il faut qu'ils restent prudents. Il faut éviter de prendre la voiture pour engorger le réseau routier. Si nous sommes dans le 16e arrondissement de Marseille, il faut rester confiné. C'est une guérilla que mène le bataillon de marins-pompiers, ils ont les lances à la main et sont au contact du feu pour protéger les habitants et les habitantes de la ville de Marseille", a déclaré Benoît Payan, le maire de Marseille, face à la presse.

Bruno Retailleau se rend à Marseille

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sera à Marseille, ce mardi soir. Il devrait arriver dans la cité phocéenne vers 22h30.

Nouvel incendie déclaré dans l'Hérault

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault sont mobilisés sur un feu de pinède situé sur les communes de Castelnau de Guers et de Montagnac, a annoncé la préfecture de l'Hérault sur son compte X. 150 pompiers interviennent sur cet incendie, qui a brûlé déjà 10 hectares.

Les fumées se dirigent vers l’autoroute A9. À titre préventif le préfet de l’Hérault, qui est présent au sein de la cellule opérationnelle du SDIS, annonce la fermeture de l’A9, dans les deux sens, sur la portion située entre Saint-Jean-de-Vedas et Béziers. Un contournement est mis en place par l’A75.

Des gymnases réquisitionnés

"Trois gymnases ont été réquisitionnées pour accueillir les évacués", indique le maire de Marseille Benoît Payan. L'édile ajoute que "les hôpitaux sont en alerte".

"C'est un très gros incendie", confirme Benoît Payan, maire de Marseille

Le maire DVG de Marseille Benoît Payan s'est exprimé et confirme que le feu qui embrase actuellement le nord-ouest de la cité phocéenne est un "très gros incendie". "Mais nous allons réussir à le circonscrire", promet-il, indiquant, par ailleurs, avoir "évacué plusieurs dizaines de personnes" et sauvé des flammes "une centaine de maisons".

Des conditions météo délicates

"Les conditions météo ne sont pas bonnes pour une bonne partie de la soirée", indiquent les autorités. Le mistral souffle actuellement sur la cité phocéenne et pourrait contribuer à intensifier le feu.

La population appelée à "rester confinée" à Marseille

Le préfet des Bouches-du-Rhône a appelé à la population marseille à "rester confinée". "Les marins-pompiers ont en train de défendre la ville", a-t-il ajouté.

Près de 700 hectares sont partis en fumée près de Marseille

D'après les autorités, le feu, parti de la commune des Pennes-Mirabeau, a ravagé près de 700 hectares aux portes de Marseille. Par ailleurs, neuf pompiers ont été intoxiqués mais aucune victime n'est à déplorer pour l'heure. "L'incendie est parti d'une voiture qui s'est embrasée", précise-t-on.

Le trafic ferroviaire interrompu vers le nord-ouest de la ville

D'après un communiqué de SNCF Voyageurs, la circulation des trains est "interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille en direction du nord et de l'ouest, en raison d'un incendie aux abords des voies vers l'Estaque". La SNCF "invite les passagers à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare". Les trains circulent en revanche normalement vers Aix-ville et Toulon-Nice.

🆕ℹ️15h30



🔴Incendie aux abords des voies à L'Estaque.



❌ La circulation est interrompue dans les 2 sens entre Marseille et Miramas via Rognac et via Martigues.



⚠️Des retards et des suppressions sont à prévoir.



⌚️Estimation de reprise en début de soirée. https://t.co/80pUUkLjns — Train ZOU ! Sud Provence Alpes Côte d 'Azur (@Transports_zou) July 8, 2025

Un vaste incendie aux Pennes-Mirabeau atteint Marseille

Un incendie se propage rapidement depuis ce mardi 8 juillet aux abords des Pennes-Mirabeau, menaçant désormais le 16e arrondissement de Marseille. Face à la fumée dense et au vent important, l’aéroport Marseille-Provence a été fermé et plusieurs évacuations ont eu lieu.

Une partie des habitants était appelée à se confiner, selon un message d'alerte à 16 heures du préfet des Bouches-du-Rhône. "Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes", indique le message d'alerte diffusé sur les portables dans la zone. L'incendie a actuellement parcouru 350 hectares, selon les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

#IncendiePennesMirabeau



⚠️ habitants du 16eme arrondissement de @marseille : Par mesure de sécurité veuillez rester confinés



ℹ️ : Un message FR-Alert a été diffusé.



Pour rester en sécurité :



Pour éviter l’entrer de la fumée dans vos habitations : Fermez les volets, les… pic.twitter.com/Alfwa8z3in — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) July 8, 2025

Des conditions difficiles pour les pompiers à Narbonne

Un vent à 75 km/h, une chaleur qui monte tandis que l'humidité faiblit, les conditions météo renforcent ce mardi à la mi-journée l'incendie qui ravage les abords de Narbonne depuis la veille, et présagent d'heures à venir compliquées, selon le chef des pompiers.

"On sait qu'on va avoir une après-midi difficile avec des pompiers éprouvés" par le travail de la nuit, estime le colonel Christophe Magny, commandant du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude, pointant un "risque de propagation élevé".

Six maisons partiellement touchées à Narbonne

"L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. C'est un incendie qui a progressé très vite, compte tenu du vent. Six maisons ont été partiellement touchées. Le feu est allé jusqu'à l'étang de Bages, aux portes du village. L'avant du feu ne progresse plus et il faut traiter les flancs, et veiller à ce qu'il ne s'élargisse pas", a détaillé à l'AFP le préfet de l'Aude Christian Pouget.

Les autorités maintiennent leur appel au confinement appliqué à plusieurs quartiers du sud de la ville de Narbonne, des villages de Bages et de Peyriac-de-Mer.