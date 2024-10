Une cérémonie tiraillée entre souvenir et peine. Un an après les faits, un hommage a eu lieu ce dimanche matin à 11h place des héros située en face de l’hôtel de ville d’Arras. Les proches et des habitants marqués par sa disparition ne peuvent s’empêcher de pleurer sa mort. Les élèves du lycée Gambetta où enseignait Dominique Bernard et où se sont produits les faits, n’ont pas manqué à l’appel. C’est le cas de Raphaël qui prend la parole les yeux rougis par la tristesse de l’événement. "Ça me semblait important de venir aujourd'hui pour cet hommage qui est d’ailleurs très émouvant. Cela remémore des souvenirs, mais malheureusement, il faut continuer d'avancer. On ne s'attend jamais à ce que ça nous tombe dessus et que ça se passe dans notre ville".

Frédéric Leturque, seul à prendre la parole

Si plusieurs ministres étaient présents, le maire d’Arras Frédéric Leturque a été le seul à exprimer un discours. "Il y a un an, Dominique Bernard s'effondrait par la barbarie d'un homme devant le lycée Gambetta. Il y a un an, la cité scolaire Carnot Gambetta vivait l'horreur d'une violence inattendue qui, en plus de prendre la vie d'un homme, un professeur d'histoire, un professeur de lettres, percutait sur son chemin d'autres hommes et d'autres femmes".

En hommage, la place des Héros s’est remplie de roses blanches déposées par les proches et les habitants d’Arras au pied d'une plaque dédiée aux victimes du terrorisme.