Attentat d’Arras : une cérémonie d’hommage à Dominique Bernard aura lieu ce dimanche à partir de 11h

L’hommage d’un "héros". Il y a un an, jour pour jour, Dominique Bernard perdait la vie à 57 ans, mortellement poignardé par l’assaillant d’origine russe Mohamed Mogouchkov. Le 13 octobre reste gravé dans la mémoire de sa famille et des habitants de Barneville. Une cérémonie d’hommage aura ainsi lieu ce dimanche à celui considéré comme "un héros". Elle aura lieu sur la place des Héros, en présence de Bruno Retailleau, Anne Genetet et Didier Migaud.

Vives émotions à Arras

Pour certains, ils ne connaissaient pas le professeur tué en personne, mais tiennent à lui rendre hommage. C’est le cas de Charlotte. "Forcément, ça remémore le moment et les faits, même si on ne peut s’empêcher d’y penser. C'est vraiment le jour anniversaire, donc il faut être là pour sa mémoire". Quant à elle, Frédérique ne manque pas de rappeler l’acte héroïque de Dominique. "Il n’y a pas beaucoup de personnes qui l’auraient fait. Il a malheureusement perdu la vie en sauvant celles d'élèves. Pour moi, c'était une belle personne, courageuse et on ne l’oubliera pas".

Un élan de solidarité envers sa famille

Les villageois qui n'ont cessé d'exprimer leur solidarité et leur compassion vis-à-vis de sa famille, ont pu observer le maire de la ville Julien Bélanger. "Dès qu'il y a des manifestations, les gens demandent des nouvelles de sa femme et ses filles. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant".