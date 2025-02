Homicide à Nice lié au trafic de drogue, un suspect immédiatement interpellé

Selon une source policière, des fonctionnaires de police surveillaient un point de deal de ce quartier de Nice-Est lorsque, vers 1 heure du matin, ils ont entendu des tirs de rafale. Se rapprochant de la scène, ils sont tombés sur un individu porteur d'une arme qu'ils ont interpellé et placé en garde à vue. Ils ont aussi retrouvé sur place une personne décédée.

Un homme a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Nice et un suspect a immédiatement été interpellé, des policiers étant sur place pour une opération anti-drogue, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon une source policière, des fonctionnaires de police surveillaient un point de deal de ce quartier de Nice-Est lorsque, vers 1 heure du matin, ils ont entendu des tirs de rafale. Se rapprochant de la scène, ils sont tombés sur un individu porteur d'une arme qu'ils ont interpellé et placé en garde à vue. Ils ont aussi retrouvé sur place une personne décédée.

Enquête ouverte pour meurtre en bande organisée

Au cours de l'interpellation, un policier a fait feu à une reprise sur le suspect en fuite, sans le toucher, quand ce dernier a pointé sur le fonctionnaire son arme, un fusil à pompe de calibre 12, indique le parquet dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le parquet de Nice, qui a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée, précise que la victime, née en 1994 et originaire de Goussainville, dans le Val-d'Oise, "est connue des services de police et de la justice pour des faits sans lien avec le trafic de drogue".

La personne interpellée, née en 2004 en Algérie, de nationalité française et habituellement domiciliée à Marseille, "est connue de la justice pour des faits de vol avec arme et extorsion", précise encore le procureur de la République, Damien Martinelli.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'homme décédé a été découvert "à proximité d'une chaise utilisée par un guetteur du point de vente de stupéfiants". "Trois étuis de munitions calibre 12 et cinq étuis de calibre 9 mm ont été découverts sur plusieurs dizaines de mètres permettant d'envisager l'hypothèse d'échanges de tirs", ajoute le magistrat. La victime a elle été atteinte par "deux tirs de munition calibre 12 pouvant correspondre à l'arme saisie" sur l'homme interpellé.

À lire aussi À Nice, les gros bateaux de croisière devenus indésirables, inquiétudes des commerçants

Un quartier régulièrement théâtre d'incidents

Ces dernières semaines, ce quartier, situé rue Fenoglio de Briga, a été le théâtre de plusieurs faits en lien avec le trafic de drogue. Le 17 janvier, la police, appelée par les riverains ayant signalé la présence d'hommes armés, avait interpellé cinq personnes, originaires de Tunisie, de Marseille et de Nice. Le lendemain, d'autres hommes armés étaient vus dans le quartier, amenant à l'interpellation de trois mineurs, dont deux Marseillais, et à la découverte d'un appartement recelant des armes et de grandes quantités de drogue.

La suite après cette publicité

Le 26 janvier, la police était de nouveau appelée pour des personnes armées et neuf personnes avaient alors été interpellées.

Et en août, un homme, originaire de la région parisienne, avait été retrouvé criblé de balles dans un appartement de cette même rue avant de décéder quelques jours plus tard de ses blessures. Un individu, lui aussi originaire de la région parisienne, est mis en examen et incarcéré depuis septembre dans cette affaire.