Home-jackings chez des personnalités : quatre commanditaires présumés mis en examen à Paris

Quatre hommes, les commanditaires présumés d'home-jackings visant des personnalités en région parisienne, ont été mis en examen mercredi soir à Paris. Leur mode opératoire était bien établi, et trois d'entre eux sont soupçonnés d'avoir organisé des vols avec séquestration alors qu'ils étaient incarcérés en maison d'arrêt.

Quatre jeunes hommes, soupçonnés d'avoir commandité des home-jackings en région parisienne visant des personnalités, ont été mis en examen mercredi soir à Paris, ont indiqué samedi à l'AFP des sources proches du dossier. Leur profil a particulièrement intéressé les enquêteurs, selon une source policière, confirmant une information du Parisien.

Déjà connus des services de justice pour vols aggravés, trois d'entre eux sont soupçonnés d'avoir organisé des vols avec séquestration alors qu'ils étaient incarcérés en maison d'arrêt. Parmi eux, Mamadou C., 23 ans. Les enquêteurs lui imputent une vingtaine de vols aggravés entre 2014 et 2019.

Des home-jacking contre plusieurs célébrités de différents milieux

Plus récemment, il est aussi accusé d'avoir commandité un home-jacking contre la famille du coiffeur et homme d'affaires Franck Provost en juillet 2023, contre le joueur du PSG Julian Draxler en août 2023 (qui a été déjoué), et contre la chanteuse Vitaa en décembre 2023.

"Mon client conteste fermement toute implication dans les faits pour lesquels les deux juges d'instruction sont co-saisis", a déclaré son avocate, May Sarah Vogelhut, contactée par l'AFP.

Deux autres mis en examen sont aussi soupçonnés de tentative de vol par effraction au domicile de la chanteuse Jane Birkin en juillet 2023, juste après son décès.

Le quatrième compterait aussi à son palmarès une tentative de vol par effraction au domicile de la journaliste Anne-Sophie Lapix en janvier 2024.

Un mode opératoire bien établi

Repérage sur les réseaux sociaux de célébrités à voler, recrutement de petites mains... la source policière les qualifie de "commanditaires très expérimentés", au mode opératoire établi. Maîtres Réda Ghilaci et Antonin Gravelin-Rodriguez, autres conseils en défense, n'ont pas souhaité commenter.

Dans la même affaire, trois "petites mains", résidant au sud de Paris, avaient été interpellées en décembre 2023, selon la source policière. L'exploitation de leurs téléphones a permis aux enquêteurs de remonter aux commanditaires présumés: ils conversaient sur le réseau social Snapchat.

Les exécutants eux-mêmes seraient rodés à l'exercice : l'un est soupçonné d'être impliqué dans l'extorsion avec arme et séquestration, en décembre 2023, du joueur du PSG Alexandre Letellier. Les investigations se poursuivent pour préciser le rôle éventuel de chacun. L'automne 2023 et le début de l'année 2024 ont été marqués par un essor des home-jackings (cambriolages violents avec les victimes présentes au domicile) de célébrités en région parisienne.

Selon des enquêteurs, les signes de richesse visibles sur les réseaux, comme les montres de luxe ou les sacs haut de gamme, attirent également l'attention des cambrioleurs qui vont chercher ces objets lors de l'effraction.