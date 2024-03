Home-jacking, comment s'en protéger et réagir ?

Vitaa, Bruno Guillon, Jean-François Piège, Anne-Sophie Lapix, Alexandre Letellier... Les personnalités publiques victimes de home-jackings sont nombreuses depuis le début de l'année. Les anonymes n'échappent pas non plus à ce type de cambriolage pendant lequel la victime est présente dans le domicile. Comment s'en prémunir ? Europe 1 vous livre quelques bons réflexes.

Notez la description physique des malfaiteurs

Avant toute chose, il est conseillé de sécuriser votre domicile : installation de la vidéosurveillance, d'une alarme. Il est aussi recommandé d'avoir recours à des techniques plus simples comme celle d'inscrire uniquement votre nom de famille sur votre boîte aux lettres, et non votre prénom et nom, afin de ne pas indiquer à un voleur que vous habitez seul par exemple.

Si, malheureusement, vous êtes victime d'un home-jacking, il est important de savoir comment réagir pour ne pas se mettre en danger. "Il s'agit surtout de porter attention à ce que disent les malfaiteurs, de manière à essayer d'obtempérer et de ne pas subir de violences supplémentaires. Il convient évidemment de regarder les attitudes des malfaiteurs, leur description physique afin de permettre une identification plus simple", conseille Sonia Fibleuil, porte-parole de la Police nationale.

Après un home-jacking, ne touchez à aucun objet

Immédiatement après un home-jacking, il est urgent de contacter le 17 en précisant le nombre d'individus, leur moyen de transport, la plaque d'immatriculation. En attendant une intervention, la police vous demande de ne toucher à aucun objet pour éviter d'effacer des preuves. Mais rassurez-vous, ce type de cambriolage est tout de même assez rare, moins de 500 faits en moyenne par an ont été recensés en France.