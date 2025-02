Meurtre de Louise : le suspect mis en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans

Le principal suspect dans la mort de la petite Louise, Owen L., a été mis en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Le jeune homme de 23 ans avait reconnu dans la matinée, ce mercredi 12 février, avoir tué la jeune fille âgée de 11 ans.





Le principal suspect du meurtre de Louise, une collégienne de 11 ans tuée dans l'Essonne, a été mis en examen pour homicide sur mineure de moins de 15 ans mercredi soir, a indiqué le parquet d'Evry.

Ce jeune homme de 23 ans a été interpellé lundi soir et a été présenté à un juge d'instruction mercredi dans la soirée. Il avait reconnu les faits lors de sa garde à vue, expliquant qu'il aurait paniqué devant ses cris alors qu'il voulait "racketter" la fillette, a détaillé le procureur de la République d'Evry Grégoire Dulin lors d'une conférence de presse plus tôt dans la journée. Il doit dans la soirée être présenté à un juge des libertés et de la détention (JLD) en vue de son placement en détention provisoire.

