Le gardien du PSG Alexandre Letellier séquestré et violenté chez lui avec sa famille cette nuit

Nuit cauchemardesque pour le troisième gardien du Paris Saint-Germain. Alexandre Letellier a été victime d’un violent cambriolage, cette nuit, à son domicile situé à Hardricourt dans les Yvelines. Quatre individus, armés d’un couteau, sont entrés par effraction dans la maison du joueur. Ils ont séquestré le joueur, sa femme et ses deux enfants âgés de deux et six ans. Les cambrioleurs ont violenté à plusieurs reprises le couple et tenté de leur dérober de nombreux bijoux et de l’argent

Trois interpellations

Le couple est finalement parvenu à contacter la police par téléphone qui s’est rendu au domicile du joueur de foot. Trois individus sur les quatre présents ont pu être interpellés, le dernier a réussi à prendre la fuite. Parmi eux, deux sont âgés de 15 ans et sont donc mineurs, le troisième a 20 ans. La police judiciaire a été saisie de l’enquête pour faire la lumière sur cette affaire