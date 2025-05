Femme brûlée en Charente-Maritime : le conjoint de la victime mis en examen

Le parquet de La Rochelle a indiqué avoir mis en examen un homme de 45 ans pour "meurtre aggravé" ce jeudi 22 mai, après la découverte d'un corps de femme calciné. La victime avait été retrouvée par les pompiers samedi soir attachée à des palettes brûlées, recouverte d'un tas de bois, dans une maison régulièrement squattée.

Un homme de 45 ans a été déféré jeudi pour être mis en examen pour "meurtre aggravé", après la découverte d'un corps de femme calciné samedi en Charente-Maritime, a indiqué le parquet de la Rochelle. La victime avait été retrouvée par les pompiers samedi soir attachée à des palettes brûlées, recouverte d'un tas de bois, dans une maison régulièrement squattée à Périgny, en périphérie de la Rochelle.

Selon le parquet, son compagnon, sans profession, toxicomane et déjà condamné pour des infractions routières, violences avec armes et trafic de stupéfiants, a été interpellé trois jours plus tard dans le département de la Creuse.

Au cours de sa garde-à-vue, le suspect "a contesté les faits" mais a reconnu "avoir été présent lors de la mort de la victime", a indiqué le procureur de la Rochelle Arnaud Laraize, qui a ouvert une information judiciaire pour "meurtre aggravé, destruction dangereuse pour les personnes, modification de scène de crime et viol par conjoint."

Selon une source policière, une altercation avait eu lieu dans cette maison et quatre personnes avaient pris la fuite peu de temps avant l'incendie samedi.