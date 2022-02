Drogues : les saisies de cocaïne en hausse de plus de 600% en 2021 dans le Nord

Les saisies de cocaïne ont explosé dans le Nord entre 2020 et 2021, avec une augmentation de 632%, a annoncé lundi la direction régionale des douanes de Lille, une envolée liée au développement des importations de cette drogue via les grands ports européens. "Si le nombre de saisies a légèrement évolué en 2021 (+1,2 % à 475) les quantités appréhendées ont quant à elles augmenté de près de 64% par rapport à 2020", toutes drogues confondues, mais avec une augmentation de 632% pour la cocaïne et de 162% pour l'héroïne, écrit la direction régionale des douanes de Lille dans un communiqué.

Saisies en hausse de 106% par rapport à 2020

À l'échelle nationale, les quantités de cocaïne saisies ont doublé par rapport à 2020 en passant de 9,06 tonnes à 18,62 tonnes (+ 106 %), pour atteindre un niveau "historique", selon des chiffres rendus publics début février par le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Le ministre avait souligné l'attention particulière portée par les douaniers au fret maritime et à la fouille des conteneurs. Avec le ralentissement du trafic aérien en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 , beaucoup de trafiquants "se sont rabattus sur les conteneurs dans les ports", a expliqué lundi le service communication de la direction générale des douanes.

Technique du rip off

Le "marché de la cocaïne qui arrive à saturation aux États-Unis" rend également l'Europe plus attractive pour les trafiquants, avec des prix à la revente plus élevés en Europe du Nord, dans un contexte de forte augmentation de la production en Amérique latine, selon cette même source. Les trafiquants utilisent la technique du rip off, consistant à stocker de la cocaïne à l'arrière de conteneurs, souvent en provenance d'Amérique du Sud, et à la décharger rapidement lors de leur débarquement.

Saisie record de 514 kg de cocaïne fin janvier

Tous les grands ports d'Europe du Nord, Anvers, Rotterdam, Le Havre, Dunkerque, sont touchés par le phénomène de ces importations massives. Si la direction régionale des douanes de Lille ne comprend pas l'arrondissement de Dunkerque, le département du Nord constitue soit la destination soit un axe de passage vers l'Ile-de-France ou d'autres régions. Fin janvier, les douanes avaient également réalisé une saisie record de 514 kg de cocaïne sur un navire en provenance du Chili dans le Grand Port maritime de Marseille, une marchandise dont la valeur à la revente est évaluée à 36 millions d'euros.