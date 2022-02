Martinique : 680 kilos de cocaïne saisis sur un "go fast"

Un "go fast" transportant 680 kilos de cocaïne a été intercepté en mer des Caraïbes le 29 janvier, ont annoncé vendredi les forces armées aux Antilles, une nouvelle saisie au large de l'île antillaise. La frégate de surveillance Germinal de la Marine nationale a rattrapé le hors-bord dont les quatre occupants tentaient de prendre la fuite tout en jetant la drogue à la mer.

47 millions d'euros

Un total de 19 ballots de cocaïne, pour une valeur à la revente estimée à 47 millions d'euros, ont été récupérés. Les trafiquants présumés, deux Dominicains et deux Vénézuéliens, ont été remis à l'antenne de l'Office antistupéfiants de Martinique. Ils seront jugés le 12 mai par le tribunal correctionnel de Fort-de-France après avoir demandé un délai pour préparer leur défense. En attendant, ils ont été placés en détention provisoire.

Plusieurs saisies importantes ces derniers mois

Plusieurs saisies importantes de cocaïne ont été réalisées ces derniers mois sur le sol ou au large de la Martinique : le 18 janvier, les douanes avaient découvert une tonne sur deux voiliers en baie du Marin (sud), et une prise record d'1,4 tonne avait été effectuée sur l'île en décembre 2021. La région des Caraïbes, proche des trois principaux pays producteurs (le Pérou, la Colombie et la Bolivie), est une plaque tournante du trafic de cocaïne. La drogue transite le plus souvent par les îles antillaises pour atteindre ensuite les pays européens.