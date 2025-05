Débordements en marge de PSG - Arsenal : «On a atteint un niveau de violence incommensurable», assure Reda Belhaj

Après les débordements en marge de la qualification en finale de Ligue des champions du PSG, Reda Belhaj affirme que la violence a changé. Pour le porte-parole du syndicat de police UN1TÉ Île-de-France, elle a atteint un niveau "incommensurable". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il était préparé à voir des débordements, mais pas d'une telle violence. Invité d'On marche sur la tête au lendemain des débordements qui ont terni la qualification du PSG en finale de Ligue des champions, Reda Belhaj évoque "un niveau de violence incommensurable, on n'a jamais vu ça".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je n'ose pas imaginer ce qu'ils [les forces de l'ordre] ont vécu hier [mercredi]. On a l'impression que c'est de plus en plus violent. Il y a dix ans, ce n'était pas comme ça", analyse le porte-parole du syndicat de police UN1TÉ Île-de-France.