Débordements en marge de la victoire du PSG : «On a vu débarquer des fous furieux», témoigne la maire du 8e arrondissement de Paris

Jeanne d'Hauteserre, la maire du 8e arrondissement de la capitale, témoigne dans "On marche sur la tête", des débordements sur les Champs-Élysées en marge de la victoire du PSG mercredi soir, en Ligue des champions. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Elle appelle à plus de moyens. Au lendemain des débordements en marge de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre, témoigne. L'édile, présente sur les Champs-Élysées jusqu'en milieu de soirée, raconte comment elle a vu "débarquer des fous furieux" au micro d'On marche sur la tête. "Les gens sont traumatisés parce que cette violence n'a pas lieu d'être. [...] Vous avez vu les images des casseurs qui ont pillé un salon de coiffure. Ils sont rentrés pour, franchement, prendre des objets qui ont très peu de valeur, casser pour casser, vandaliser pour vandaliser. C'est inamissible."

Et d'enfoncer le clou : "Il faut des moyens, il faut plus de moyens, donc plus d'agents."