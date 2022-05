Indre : 340 habitations endommagées par des orages de grêles

La météo s'est déchainée dans la nuit de dimanche à lundi. Notamment dans le département de l'Indre où environ 340 habitations ont été endommagées par de violents orages accompagnés de grêles. Ces intempéries ont même réussi à briser des vitres de voiture, selon la préfecture lundi dans un communiqué.

"Le Service départemental d'incendie et de secours a traité 250 interventions, sur 15 communes, mobilisant en tout 130 sapeurs-pompiers. La majorité des interventions concerne des opérations relatives à des toitures détériorées par la grêle et des infiltrations d'eaux", a détaillé la préfecture, qui a fait état de 1200 appels au secours. "Aucun blessé grave n'a été recensé" mais "une famille de 6 personnes a été hébergée dans un gymnase par la ville de Châteauroux", est-il précisé.

"Des toitures éventrées avec des infiltrations d'eau"

Les communes du Blanc, de Neuillay-les-Bois, Châteauroux et du Poinçonnet ont été les plus touchées. Les 320 foyers touchés par des coupures d'électricité devraient être rétablis dans la journée, indique Enedis. À Châteauroux, le maire Gil Avérous (LR) a fait état de "toitures éventrées, avec des infiltrations d'eau". "Il a plu très fort. Dans ma rue, il y avait plusieurs centimètres d'eau sur la route. D'ailleurs, un rond-point est toujours inondé ce (lundi) matin", a déclaré l'élu à l'AFP. Au micro d'Europe 1, l'édile a également précisé que tous les cours ne pourraient pas avoir lieu normalement dans les établissements scolaires du secteur. "On a deux lycées dont on sait qu'ils vont être fermés pendant plusieurs jours. Sur des établissements on a pas une tuile qui n'est pas cassée, pas une ardoise qui n'est pas cassée", décrit-il

"J'ai sillonné les rues de Châteauroux : au moins quatre véhicules sur cinq ont été touchés, avec les vitres explosées. J'ai vu un concessionnaire, avec les larmes aux yeux. Toutes les voitures sur son parking ont été martelées", a poursuivi Gil Avérous qui estime auprès d'Europe 1 qu'environ 1000 véhicules sont endommagés. "Un Ehpad a eu beaucoup d'inondations, mais il n'a finalement pas été évacué", a-t-il ajouté.