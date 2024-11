Tempête Bert : un train arrive à Paris avec sept heures de retard après avoir percuté des branches et des sangliers

Tout part d'un train maudit qui relie Caen à la capitale. Il est censé arriver à 21h26 à Paris. Seulement, problème, le train est stoppé vers 20h30 entre Bernay et Évreux, dans l'Eure. Il ne peut plus avancer en raison de la présence de branches sur les voies. Après trois heures d'attente, le train repart, mais quelques minutes plus tard, il percute... Quatre sangliers.

"Deux coupures totales, comme ça, dans la même soirée, c'est vraiment du jamais-vu"

Les dégâts sont trop importants, la rame ne peut pas repartir. Débute alors plusieurs heures de galère pour les passagers. Des paniers repas sont distribués vers trois heures du matin. Un train de secours va leur permettre de reprendre le trajet direction Paris. Mais ces incidents vont avoir un impact sur cinq autres trains présents sur la ligne. Dimitri a mis sept heures et demie pour faire Caen-Paris, au lieu de deux heures en temps normal.

>> LIRE AUSSI - SNCF : plusieurs centaines de passagers bloqués la nuit dans les Landes

"Ça a été compliqué pour tout le monde. Étonnamment, c'est resté assez calme. On a tous été abasourdis par l'improbabilité de la soirée finalement, parce que des incidents ça arrive, mais avoir deux coupures totales, comme ça, dans la même soirée, c'est vraiment du jamais-vu. Le problème, c'est qu'on est vraiment, par nature, sur de la malchance, donc on a personne à qui on peut en vouloir".

Les passagers sont finalement arrivés à la gare Saint-Lazare au petit matin et tous seront dédommagés à hauteur de 200% du prix de leur billet.