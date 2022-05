Orages : Météo France place 13 départements en vigilance orange

C'est un dimanche pluvieux qui s'annonce dans le centre-Ouest cet après-midi. Météo France place ce matin 13 départements en vigilance orange face à des épisodes orageux, potentiellement violents. Si Météo France assure que ces épisodes ne sont pas exceptionnels pour la saison, ils pourront générer de fortes rafales de vent et des chutes de grêle à certains endroits.

Les départements de la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, la Dordogne, la Corrèze, le Cantal, le Lot-et-Garonne et la Gironde, sont concernés par cette vigilance.

Des rafales jusqu'à 110km/h

"En début d'après-midi, de nouveaux orages vont se former sur les reliefs de l'Auvergne et du Forez et pourront donner de fortes rafales ainsi que de la grêle", annonce dans un communiqué, la station météo. Ces nouveaux orages donneront naissance à un axe orageux qui se formera au-dessus de l'Aquitaine et remontera vers le Périgord ou encore le Limousin. Des rafales pouvant atteindre les 100 à 110km/h sont attendues, ainsi que par endroits, des averses de grêle.