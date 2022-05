Orages : la région parisienne et le nord de la France en vigilance orange

Météo-France a placé 17 départements de la région parisienne et des Hauts-de-France en vigilance orange aux orages vendredi matin, en raison de possibles "phénomènes localement violents". Tous les départements de la région parisienne ainsi que ceux des Hauts-de France sont concernés. L'institution prévoit également de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h et des cumuls de pluie pouvant atteindre localement 10 à 30 millimètres en moins d'une heure. De la grêle est également possible.

Des orages jusqu'en fin d'après-midi

Les orages qui se dirigent actuellement vers le bassin parisien devraient traverser la zone de vigilance "d'ouest en est entre la fin de matinée et la fin d'après-midi", indique Météo-France dans son bulletin.

La préfecture des Hauts-de-France a rappelé les précautions à prendre durant les orages : mettre à l'abri les objets exposés au vent ou à la pluie, éviter de se déplacer, notamment en forêt et près des cours d'eau; ne pas s'abriter sous les arbres, éviter d'utiliser téléphones et appareils électriques.