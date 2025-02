Bretagne : le vol de câbles de cuivre ont privé 13.000 habitants d'électricité

C'est un fléau qui prend de l'ampleur, notamment en Bretagne : les vols de câbles de cuivre qui ont explosé de 150 % ces derniers mois. En Loire-Atlantique, un vol de 900 mètres de câbles de cuivre a provoqué une panne géante totalement inédite ce 13 février : 13.000 foyers ont été privés d'électricité.

Jeudi, 13.000 foyers autour de Châteaubriant ont été privés d'internet ou de téléphone. Une panne géante qui aura touché une trentaine de communes par le simple vol en pleine nuit de 900 mètres de cuivre, explique la déléguée Orange, Véronique Fontaine.

"Quasiment un vol de cuivre par jour"

"Les personnes ont tenté de voler la partie cuivre et, en sectionnant le câble cuivre, ils ont sectionné le câble fibre qui se trouvait à côté. Sachant qu'au départ, la partie cuivre, elle, ne correspondait qu'à un petit peu moins de 60 clients. C'est un fléau, particulièrement sur le Grand Ouest parce qu'on enregistre quasiment un vol de cuivre par jour", a-t-elle expliqué.

"Quand on a vu la volumétrie, on a tout de suite compris que c'était autre chose que par un simple vol. Parce que 13.000 personnes, ça fait quand même beaucoup sur un câble cuivre. Mais on n'avait pas imaginé au départ que les voleurs avaient sectionné malencontreusement les câbles qui se trouvaient à côté."

Et il aura fallu attendre jeudi soir pour retrouver la connexion. Pourtant, Orange le rappelle : contrairement au cuivre, la fibre n'a aucune valeur marchande.