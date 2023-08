«C'est une grosse galère» : en raison d'un vol de câble, les habitants de Flesselles n'ont plus Internet depuis un mois

À première vue, le village de Flesselles, au nord d'Amiens dans la Somme, ne semble pas être coupé du monde. Pourtant, une grande partie des 2.100 habitants est privée d'Internet depuis plus d'un mois. En cause : un vol de câbles téléphoniques, contenant du cuivre. Une situation qui agace les commerçants et qui met aussi en danger les personnes âgées.

Des aides médicales inutiles

Ainsi, Jeanine, 94 ans, porte habituellement sur elle un système de téléalarme. Sauf qu'il ne fonctionne plus car cette retraitée n'a plus de connexion internet et donc plus téléphone. "C'est un collier que je mets autour de mon cou. Et si je me sens mal, j'appuie et ça envoie un signal", explique-t-elle. "Sauf qu'en fin de compte, comme c'est relié au téléphone, et bien c'est désormais relié à rien du tout. Donc si j'avais eu un malaise, on m'aurait retrouvé par terre dans ma maison et c'est tout", s'inquiète-t-elle au micro d'Europe 1.

"On se sent abandonné", ajoute-t-elle. Et impossible d'appeler le docteur, le pharmacien ou une amie qui vous ramène du pain. Dans le seul bar-tabac du village, les turfistes ne viennent plus à cause de la coupure, explique Fabien, patron du bar-tabac. "Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parier sur le PMU. Donc pas de paris sur le PMU, pas de consommation à côté, pas d'achat de tabac. Automatiquement, ça a un impact sur toutes les activités", souligne le commerçant.

"Ça ne peut pas durer éternellement"

Le distributeur de billets, à côté du supermarché, est hors-service. Dans certains commerces, il faut parfois attendre quatre voire cinq minutes pour payer par carte. La commune tourne au ralenti depuis le début du mois de juillet. Le maire de Flesselles, Jocelyn Louette ne cache pas son agacement.

"C'est une grosse galère, surtout pour les personnes âgées. Le commerce en a pris un sacré coup aussi. Il faut que ça rentre dans l'ordre maintenant. Ça ne peut plus durer éternellement, ce n'est pas possible", juge-t-il. Le retour à la normale est prévu cette semaine selon Orange. L'opérateur téléphonique évoque depuis le début de l'été, une flambée des vols de câbles cuivrés dans les Hauts-de-France.