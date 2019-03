Bas-Rhin : les murs d'une mairie recouverts de tags racistes et antisémites

Des inscriptions racistes et antisémites ont été découvertes mardi sur les murs de la mairie de Heiligenberg, dans le Bas-Rhin, dernier événement en date d'une longue série d'actes antisémites commis ces derniers temps en Alsace. "Macron, pantin des sémites du Crif", "Alsace aux blancs", pouvait-on lire sur les murs de la mairie, a constaté un journaliste de l'AFP. Des croix gammées ont également été peintes en noir sur les murs et les vitres du foyer municipal.

"On est sidérés". "On est sidérés, déçus. C'est un acte totalement imbécile", a dit Guy Ernst, maire de cette commune de 650 habitants, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Les dégradations ont été découvertes mardi matin par un employé municipal. "Elles ont été commises dans la nuit", selon le maire. L'édile a déposé une plainte à la gendarmerie de Molsheim et une enquête a été ouverte par le parquet de Saverne, a-t-on appris de même source. Des gendarmes sont venus dans la matinée effectuer les premières constatations et prélever de la peinture, a expliqué le maire.

L'Alsace a été le terrain récemment de plusieurs actes antisémites : dans le cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg, 96 tombes avaient été recouvertes de croix gammées le 19 février, et celui de Herrlisheim, au nord-est de la ville, avait été souillé de graffitis antisémites le 11 décembre, jour de l'attentat contre le Marché de Noël de Strasbourg. Des écrits à caractère antisémite ont également été découverts début mars devant une école de Strasbourg et des croix gammées sur les murs d'une ancienne synagogue de Mommenheim, dans le Bas-Rhin.